Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород — Київ: розклад рейсів

ілюстративне фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Графік руху:

Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Також "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.