Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород — Київ: розклад рейсів
"Укрзалізниця" призначила на пікові дати додатковий поїзд №284/283 Ужгород — Київ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Графік руху:
- Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.
- У зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.
Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.
Також "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.
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