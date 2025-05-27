13:27  27 травня
У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси
10:27  27 травня
У Кропивницькому з річки дістали тіло загиблого чоловіка
05:05  27 травня
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 травня 2025, 19:05

Шукали адреналін між вагонами метро: у Києві впіймали двох зачеперів

27 травня 2025, 19:05
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора правоохоронці столичної підземки затримали та притягнули до адміністративної відповідальності двох зачеперів

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За наявними даними, хлопець та дівчина, ризикуючи своїм життям, їхали між вагонами метро. Правопорушниками виявились 21-річний киянин і його 16-річна подруга. Вони "шукали адреналін".

Поліцейські зняли екстремалів із потягу та склали відносно них адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

"Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб", — йдеться в повідомленні.

Також із батьками 16-річної дівчини правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Бучі 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Потерпілу госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
метро Київ поїзд поліція затримання зачепінг
20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини
27 травня 2025, 14:39
Загинули дві людини: у Києві судитимуть водія, який пʼяним врізався у тролейбус
27 травня 2025, 00:06
У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
26 травня 2025, 18:13
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю
27 травня 2025, 19:45
Хотів 8 тисяч гривень: на Полтавщині чоловік жорстоко вбив подругу та її співмешканця
27 травня 2025, 18:47
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: є поранені, пошкоджені підприємства
27 травня 2025, 18:40
Збив людину та втік: у Києві судили водія за смертельну ДТП
27 травня 2025, 18:13
На Рівненщині згорів житловий будинок: загинула жінка
27 травня 2025, 18:01
На Харківщині трактор підірвався на російській протитанковій міні
27 травня 2025, 17:35
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
27 травня 2025, 17:00
На Кіровоградщині водій військової частини виявився зрадником
27 травня 2025, 16:55
До 5 років тюрми: у Черкасах затримали чоловіків і жінку, які напали на працівників ТЦК
27 травня 2025, 16:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »