Шукали адреналін між вагонами метро: у Києві впіймали двох зачеперів

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Вчора правоохоронці столичної підземки затримали та притягнули до адміністративної відповідальності двох зачеперів

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За наявними даними, хлопець та дівчина, ризикуючи своїм життям, їхали між вагонами метро. Правопорушниками виявились 21-річний киянин і його 16-річна подруга. Вони "шукали адреналін".

Поліцейські зняли екстремалів із потягу та склали відносно них адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

"Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб", — йдеться в повідомленні.

Також із батьками 16-річної дівчини правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Бучі 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Потерпілу госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.