У Києві та області – жовтий рівень небезпеки через грозу
У найближчу годину і до кінця дня 29 травня у столиці та області очікується гроза
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Синоптики попереджають про І рівень небезпечності (жовтий).
Зазначається, що негода може вплинути на роботу транспорту, комунальних та будівельних служб.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 37-річна жінка-водійка
29 травня 2025, 11:40На Волині 35-річний чоловік організував у будинку наркопритон
29 травня 2025, 11:22У Тернополі водій Peugeot наїхав на велосипедиста
29 травня 2025, 10:58Авіаудар по селу у Запорізькій області: загинула людина, ще одна поранена
29 травня 2025, 10:56У Тернополі судитимуть за хуліганство громадянина Молдови
29 травня 2025, 10:48Готувався прорив ДРГ на північ Харківщини: СБУ затримала російського інформатора
29 травня 2025, 10:45Україна отримала 21 тисячу доз вакцини проти сказу
29 травня 2025, 10:39Росіяни вранці завдали два удари по промисловій зоні Краматорська
29 травня 2025, 10:28Атака на Україну: ППО знешкодила вночі 56 із 90 російських дронів
29 травня 2025, 10:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »