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29 мая 2025, 21:25

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород — Киев: расписание рейсов

29 мая 2025, 21:25
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" назначила на пиковые даты дополнительный поезд №284/283 Ужгород — Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График движения:

  • Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12.
  • В обратном направлении из Киева поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.

Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

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