Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород — Киев: расписание рейсов
"Укрзализныця" назначила на пиковые даты дополнительный поезд №284/283 Ужгород — Киев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
График движения:
- Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12.
- В обратном направлении из Киева поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.
Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.
Напомним, ранее из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.
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