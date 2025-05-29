Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород — Киев: расписание рейсов

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График движения:

Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12.

В обратном направлении из Киева поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.

Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.