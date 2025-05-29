Трагічний інцидент на залізниці в Одесі: ДСНС показало фото порятунку дитини

фото: ДСНС Одещини

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Як відомо, на одній із залізничних станцій хлопець 2014 року народження піднявся на дах вантажного вагона, де його вдарило електричним струмом. Від сили удару дитину відкинуло під поїзд.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, дістали постраждалого з-під вагона та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

На жаль, такі випадки непоодинокі: діти продовжують гратися поблизу залізничних об'єктів, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

У ДСНС закликають батьків, розповідайте дітям про правила безпеки на залізниці та контролюйтн їхнє дозвілля. Пам'ятайте, безпека ваших дітей — це, передусім, ваша відповідальність.

Нагадаємо, у Києві поліцейські склали адмінпротоколи на батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги ззовні, щоб покататися.