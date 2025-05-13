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13 травня 2025, 11:32

Перевірки у вишах: МОН прогнозує масові відрахування студентів-чоловіків

13 травня 2025, 11:32
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає RegioNews.

За його словамм, зараз у понад 100 вишах триває перевірка . Її мета – з'ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років; чи вони фізично присутні на заняттях (для очної форми).

"Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані", – спрогнозував заступник міністра.

Водночас Винницький зауважив, що серед студентів віком 25+ є чимало відповідальних і мотивованих чоловіків, які повернулися до освіти з повним усвідомленням її цінності. МОН зацікавлене в їхньому розвитку, адже це потенціал майбутнього людського капіталу країни.

Нагадаємо, торік у листопаді правоохоронці ліквідували нові "схеми для ухилянтів" у трьох вишах України.

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