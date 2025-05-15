Стало відомо, що сталося з військовим ТЦК, якого розкритикував мер Харкова за побиття вчителя

фото: скриншот із відео

У соцмережах з'явилася інформація про те, що харківського працівника територіального центру комплектування, який став фігурантом скандалу через побиття вчителя під час перевірки документів, нібито звільнили з посади

Як інформує RegioNews із посиланням на місцеві пабліки, нещодавно його знову помітили в компанії інших військових.

Цього разу чоловік був у цивільному одязі. Очевидці припускають, що він продовжує виконувати службові обов’язки, але не у формі.

Станом на зараз офіційної інформації про звільнення чи переведення працівника від ТЦК не надходило.

Жодних коментарів або пресрелізів від установи не оприлюднено.

Інцидент із побиттям вчителя, що стався раніше, викликав значний суспільний резонанс та хвилю обговорень у медіа.

Нагадаємо, днями місцеві пабліки Харкова поширили відео, на якому працівник ТЦК завдає ударів чоловікові під час перевірки документів. У Нацполіції кажуть, що справа розслідується як "хуліганство".