В Резерв+ появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет

фото: Министерство обороны Украины

В обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки — для людей с временной непригодностью по результатам ВВК и для семей, в которых жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию — и впоследствии поступит уведомление с результатом", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для корректной работы необходимо обновиться до последней версии.

Напомним, в апреле Минобороны запустило обновленную версию Резерв+.

Ранее в приложении Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.