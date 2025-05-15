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15 травня 2025, 22:40

Призвали на службу чоловіка, який мав право на відстрочку: на Рівненщині суд розглянув дії ТЦК

15 травня 2025, 22:40
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На Рівненщині до суду звернувся чоловік. Він заявив, що його протиправно призвали на військову службу

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Рівненщині до суду звернувся чоловік, якого призвали на військову службу. За даними суду, він на початку 2025 року самостійно звернувся до ТЦК, маючи при собі заяви про надання відстрочки у зв'язку з хворобою матері, яка потребувала постійного догляду. Проте заяву було повернуто без прийняття до розгляду, Самого чоловіка відправили на медичну комісію, а згодом — відправили для проходження військової служби.

У військовій частині чоловік повідомив про протиправні дії ТЦК та про наявність в нього законних прав на відстрочку. Однак у військовій частині заявили, що він не може звільнитися на підставі поданого рапорту.

Тоді чоловік звернувся до суду. Він зазначив, що має матір, яка не може самостійно пересуватися. Суд вивчив всі надані докази та визнав, що в день прийняття спірного наказу начальника ТЦК у розпорядженні ТЦК була наявна заява позивача про надання йому відстрочки, яка підлягала розгляду комісією, а позивач – не підлягав призову.

Таким чином, дії ТЦК суд визнав протиправними. Відповідно, наказ начальника ТЦК про призов на військову службу скасували.

Нагадаємо, раніше на Сумщині судили чоловіка, який ухилився від військової служби. Він відмовився отримати повістку, хоча був придатним. На суді він заявив, що не може служити через релігійні погляди, які пов'язані з буддизмом. Однак він не зміг назвати жодної заповіді.

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