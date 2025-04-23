Міноборони запустило оновлену версію Резерв+: які функції додали

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В оновленому застосунку Резерв+ з'явилися нові функції: можливість відстежувати зміни в реєстрі "Оберіг" та отримувати розширену інформацію з нього

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає RegioNews.

Так, у застосунку Резерв+ з'явилася можливість завантажити розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, щоби користувач міг бачити, які саме дані про нього зберігаються у системі.

Також додано push-сповіщення про зміну статусу в реєстрі — на першому етапі це стосується повідомлень про подання або зняття з розшуку.

Крім того, у застосунку з'явилися шість нових категорій запитів на виправлення даних, які дозволяють оновити або уточнити інформацію:

Статус "Потребує уточнення" — дані є в реєстрі, але не прив’язані до ТЦК.

Помилка в персональних даних — наприклад, неправильне ім’я чи дата народження.

Статус "Порушення правил військового обліку" — якщо порушення вже усунуте, але статус не оновлено.

Статус "На обліку" — запит на виключення з реєстру у разі досягнення граничного віку або служби в ЗСУ.

Помилка у даних бронювання — некоректні або відсутні відомості про наявне бронювання.

Актуалізація місця роботи — можливість оновити інформацію через дані Пенсійного фонду.

Ці нововведення дозволяють більш точно і оперативно взаємодіяти з реєстром та уникати зайвих візитів до ТЦК, кажуть в оборонному відомстві.

Нагадаємо, вже влітку в мобільному застосунку Резерв+ військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.