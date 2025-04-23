Міноборони запустило оновлену версію Резерв+: які функції додали
В оновленому застосунку Резерв+ з'явилися нові функції: можливість відстежувати зміни в реєстрі "Оберіг" та отримувати розширену інформацію з нього
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає RegioNews.
Так, у застосунку Резерв+ з'явилася можливість завантажити розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, щоби користувач міг бачити, які саме дані про нього зберігаються у системі.
Також додано push-сповіщення про зміну статусу в реєстрі — на першому етапі це стосується повідомлень про подання або зняття з розшуку.
Крім того, у застосунку з'явилися шість нових категорій запитів на виправлення даних, які дозволяють оновити або уточнити інформацію:
- Статус "Потребує уточнення" — дані є в реєстрі, але не прив’язані до ТЦК.
- Помилка в персональних даних — наприклад, неправильне ім’я чи дата народження.
- Статус "Порушення правил військового обліку" — якщо порушення вже усунуте, але статус не оновлено.
- Статус "На обліку" — запит на виключення з реєстру у разі досягнення граничного віку або служби в ЗСУ.
- Помилка у даних бронювання — некоректні або відсутні відомості про наявне бронювання.
- Актуалізація місця роботи — можливість оновити інформацію через дані Пенсійного фонду.
Ці нововведення дозволяють більш точно і оперативно взаємодіяти з реєстром та уникати зайвих візитів до ТЦК, кажуть в оборонному відомстві.
Нагадаємо, вже влітку в мобільному застосунку Резерв+ військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.