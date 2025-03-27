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У застосунку "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує RegioNews.

Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких були в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення.

"Відстрочки для людей з інвалідністю через "Резерв+" були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Нагадаємо, раніше у Міноборони нагадали, хто підлягає мобілізації та які обов’язки громадян.