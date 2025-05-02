У квітні в арсенал ЗСУ додали понад 120 нових зразків озброєння

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У квітні Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і військової техніки

Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, передає RegioNews.

За його словами, понад 85% цих зразків розроблено українськими виробниками.

Загалом із початку року кодифікацію пройшли понад 400 новинок вітчизняного виробництва.

Серед зразків, кодифікованих у квітні, переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка.

Окрім того, до експлуатації допущено нові системи зв'язку, наземні роботизовані платформи та інші високотехнологічні засоби.

"Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю", — наголосив Валерій Чуркін.

Нагадаємо, в Україні стартувало серійне виробництво 30-кілометрових оптоволоконних котушок для дронів.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали на озброєння нові дрони на оптоволокні.