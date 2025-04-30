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30 квітня 2025, 15:12

До використання у ЗСУ допустили українські зарядні станції Titanium

30 квітня 2025, 15:12
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фото: Міноборони
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Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ зарядні станції Titanium вітчизняного виробництва. Вони призначені для швидкої і безпечної зарядки широкого спектра військової електроніки

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає RegioNews.

Портативні зарядні станції Titanium – військові павербанки, розроблені спеціально для використання в агресивних польових умовах. Вони мають міцний протиударний корпус і транспортувальний кейс, що захищають елементи живлення під час руху бездоріжжям, за високої вологості та температурних коливань. Системи захисту оберігають від перевантаження, короткого замикання, перегріву, загоряння та плавлення під час експлуатації.

Станції оснащені літій-залізо-фосфатними батареями з ресурсом до 4 000 циклів без втрати ємності. Моделі 1 500, 2 500 і 5 500 мають відповідно 1.5, 2.5 та 5.5 кВт. Станції мають різні порти зарядки, оснащені швидкісними інверторами потужністю 3 кВт. Також можливе підключення додаткових акумуляторів для збільшення ємності.

Titanium живлять БПАКи, БпЛА, засоби зв’язку, НРК, автомобільну техніку та іншу електроніку, яка працює від мережі 220 В. Вага станції – від 21 до 60 кг, що дозволяє транспортування піхотинцем або роботизованою платформою.

Нагадаємо, раніше у підрозділах ЗСУ допустили до експлуатації наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва.

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виробництво Міноборони ЗСУ зарядні станції Titanium
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