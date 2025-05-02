В апреле в арсенал ВСУ добавили более 120 новых образцов вооружения
В апреле Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и военной техники
Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, передает RegioNews.
По его словам, более 85% этих образцов разработано украинскими производителями.
В общей сложности с начала года кодификацию прошли более 400 новинок отечественного производства.
Среди образцов, кодифицированных в апреле, преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника.
Кроме того, к эксплуатации были допущены новые системы связи, наземные роботизированные платформы и другие высокотехнологичные средства.
"Того, что мы имеем сегодня в арсенале, мало. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие", — подчеркнул Валерий Чуркин.
Напомним, в Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне.