В апреле в арсенал ВСУ добавили более 120 новых образцов вооружения

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В апреле Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и военной техники

Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, передает RegioNews.

По его словам, более 85% этих образцов разработано украинскими производителями.

В общей сложности с начала года кодификацию прошли более 400 новинок отечественного производства.

Среди образцов, кодифицированных в апреле, преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника.

Кроме того, к эксплуатации были допущены новые системы связи, наземные роботизированные платформы и другие высокотехнологичные средства.

"Того, что мы имеем сегодня в арсенале, мало. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие", — подчеркнул Валерий Чуркин.

Напомним, в Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне.