В Україні стартувало серійне виробництво 30-кілометрових оптоволоконних котушок для дронів

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Українська компанія 3DTech, що спеціалізується на виготовленні FPV-дронів різних типів, повідомила, що їх нові котушки на 25 та 30 км успішно пройшли внутрішні випробування та вже серійно виробляються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Defense Express.

Як зазначається, на початок травня заплановані випробування для кодифікації виробу та подальшого допуску до використання у Збройних Силах.

У компанії кажуть, що це перша серійна котушка на 30 кілометрів в Україні. Виробництво та намотка всіх котушок компанії повністю локалізована в Україні, закуповується лише сировина.

Наразі оптоволоконні дрони в Україні активно набувають популярності, але більшість серійних зразків мають дальність не більше 20 км.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали на озброєння нові дрони на оптоволокні.