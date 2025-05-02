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02 травня 2025, 09:45

У квітні російська армія втратила понад 35 тисяч солдат, – Міноборони

02 травня 2025, 09:45
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фото: Міноборони
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Минулого місяця російська армія втратила майже три дивізії особового складу (понад 35 тисяч окупантів) та 86 артдивізіонів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"У квітні безповоротні та санітарні втрати російської армії склали 35 010 осіб. Такої кількості живої сили вистачило б для укомплектування майже трьох мотострілецьких дивізій", – йдеться в повідомленні.

Водночас за перший квартал 2025 року убитими та пораненими РФ втратила 125 970 осіб.

За місяць українські захисники знищили або вивели з ладу 1 560 артилерійських систем ворога. Це умовно 86 артдивізіонів. Від початку року РФ втратила знищеними чи пошкодженими вже 5 604 стволів.

У квітні Сили оборони також знищили або вивели з ладу 217 російських танків. У березні – 272. Від початку року росіяни втратили в Україні знищеними та підбитими 1 060 танків.

Також у квітні воїни Сил оборони знищили або підбили 484 бойові броньовані машини ворога.

Крім того, другий місяць поспіль армія окупанта продовжує втрачати значну кількість автомобільного транспорту та автоцистерн. Загалом за квітень ЗСУ знищили та уразили 4 063 одиниці військового автотранспорту окупантів. У березні – 3 545 одиниць авто.

Зазначається, що кількість бойових зіткнень на фронті упродовж квітня зросла відносно до березня: 4 647 проти 4 270. Для порівняння, у лютому було зафіксовано 3 274 боєзіткнень. Від початку року їх кількість перетнула позначку в 17 000.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7,5 тисяч окупантів, а також близько 3 тисяч одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.

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