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29 квітня 2025, 05:05

ЗСУ отримали на озброєння нові дрони на оптоволокні

29 квітня 2025, 05:05
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс на оптоволокні "Громило Оптик" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Громило Оптик" – сучасні інструменти війни, серед головних переваг яких – значна дальність застосування та висока ефективність ураження. Ці дрони обладнали оптоволоконним типом управління", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові підрозділи активно використовують дрони "Громило Оптик" на полі бою. Вже є підтвердження ураження танків, бронетранспортерів та вогневих позицій ворога.

Коптери оснащені відеосистемами (на вибір) з денною, сутінковою або нічною (тепловізійною) камерами, що забезпечують точну і надійну ідентифікацію цілей у будь-який час доби.

Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY" та швидкісні дрони-камікадзе "NORD".

Також на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Окрім того, Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

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