Кількість бригад ЗСУ за "Контрактом 18-24" збільшили до 24

фото: Міністерство оборони України

Кількість бригад, до яких молодь може добровільно приєднатися за проєктом "Контракт 18-24", збільшили з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

47-ма окрема механізована бригада "Маґура";

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

3-тя окрема танкова Залізна бригада;

82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

34-та окрема бригада берегової охорони;

103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;

108-ма окрема бригада територіальної оборони;

127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Як і раніше, можна приєднатися і до 72-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 92-ї окремої штурмової бригади, 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, 93-ї окремої механізованої бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 39-ї окремої бригади берегової охорони, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 59-ї окремої штурмової бригади.

"Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони", – йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна на сайті проєкту Міноборони "Контракт 18-24" або через застосунок Резерв+.

Нагадаємо, нещодавно програму для добровольців "Контракт 18-24" розширили. Відтак кількість доступних посад збільшили вдвічі – з девяти до 18.

Раніше у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".