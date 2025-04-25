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25 квітня 2025, 07:05

Кількість бригад ЗСУ за "Контрактом 18-24" збільшили до 24

25 квітня 2025, 07:05
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фото: Міністерство оборони України
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Кількість бригад, до яких молодь може добровільно приєднатися за проєктом "Контракт 18-24", збільшили з 16 до 24.  Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

  • 47-ма окрема механізована бригада "Маґура";

  • 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

  • 3-тя окрема танкова Залізна бригада;

  • 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

  • 34-та окрема бригада берегової охорони;

  • 103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;

  • 108-ма окрема бригада територіальної оборони;

  • 127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Як і раніше, можна приєднатися і до 72-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 92-ї окремої штурмової бригади, 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, 93-ї окремої механізованої бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 39-ї окремої бригади берегової охорони, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 59-ї окремої штурмової бригади.

"Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони", – йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна на сайті проєкту Міноборони "Контракт 18-24" або через застосунок Резерв+.

Нагадаємо, нещодавно програму для добровольців "Контракт 18-24" розширили. Відтак кількість доступних посад збільшили вдвічі – з девяти до 18.

Раніше у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

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війна Міноборони молодь ЗСУ контрактна служба бригади Контракт 18-24
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