Кількість бригад ЗСУ за "Контрактом 18-24" збільшили до 24
Кількість бригад, до яких молодь може добровільно приєднатися за проєктом "Контракт 18-24", збільшили з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
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47-ма окрема механізована бригада "Маґура";
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54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
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3-тя окрема танкова Залізна бригада;
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82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
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34-та окрема бригада берегової охорони;
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103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
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108-ма окрема бригада територіальної оборони;
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127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Як і раніше, можна приєднатися і до 72-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 92-ї окремої штурмової бригади, 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, 93-ї окремої механізованої бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 39-ї окремої бригади берегової охорони, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 59-ї окремої штурмової бригади.
"Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони", – йдеться у повідомленні.
Подати заявку можна на сайті проєкту Міноборони "Контракт 18-24" або через застосунок Резерв+.
Нагадаємо, нещодавно програму для добровольців "Контракт 18-24" розширили. Відтак кількість доступних посад збільшили вдвічі – з девяти до 18.
Раніше у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".