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28 жовтня 2026, 15:29

Канабіс, МДМА та кетамін: у Києві вилучили наркотики на понад 10 млн грн

28 жовтня 2026, 15:29
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві правоохоронці викрили 39-річного чоловіка та 32-річну жінку, яких підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків із метою збуту. За даними слідства, вони відправляли покупцям розфасовані речовини в пакетах з-під корму для тварин

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік отримав у поштовому відділенні посилку з трьома пакетами канабісу загальною вагою понад 1,2 кг. Його затримали одразу після отримання відправлення.

Наступного дня правоохоронці вилучили у його ймовірної спільниці ще понад 4,7 кг канабісу.

За версією слідства, наркотики фасували в орендованій квартирі, а потім відправляли покупцям у пакетах з-під корму для тварин.

Під час обшуків у квартирі вилучили близько 15 кг канабісу, 505 г грибів, 520 г МДМА, 653 г кетаміну, 32 г речовини, ймовірно, кокаїну, 285 г речовини, ймовірно, амфетаміну, 105 г невстановленого порошку, а також вироби з ТГК.

Усі вилучені речовини скерували на експертизу. Їхню орієнтовну вартість за цінами чорного ринку прокуратура оцінює у 10,5 млн грн.

Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів із метою збуту.

Чоловік перебуває під вартою з правом внесення застави, жінка — під вартою без права на заставу.

Вину підозрюваних має встановити суд.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

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