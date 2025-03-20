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20 березня 2025, 15:10

Як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24": покрокова інструкція

20 березня 2025, 15:10
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фото: Міністерство оборони України
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З лютого Міноборони реалізує проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. У відомстві роз’яснили покроковий алгоритм залучення на військову службу за цим контрактом

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Куди звертатися для укладання контракту?

Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом подаються до центрів рекрутингу або рекрутингових підрозділів військових частин в паперовій або електронній формі. Онлайн-заяву можна подати через кабінет призовника в застосунку Резерв+ або через платформу https://18-24.army.gov.ua/.

Що зазначається в заяві:

  • персональні дані (ПІБ, дата народження тощо);

  • обрана військова частина;

  • обрана штатна посада;

  • інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду;

  • контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Після подачі заяви

З кандидатом зв’язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини. Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди.

Рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом приймається протягом троьх робочих днів.

У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення з зазначенням причини.

У разі прийняття позитивного рішення командир військової частини доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи, також організовує проведення професійно-психологічного відбору, а також направляє на проходження медогляду (ВЛК).

Чи є особливості у проходженні ВЛК?

Кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду в діючих при РТЦК і СП військово-лікарських комісіях, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій. При цьому кандидат може самостійно обирати місце і дату проведення медогляду. Усі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.

Укладення "Контракту 18-24"

Після визначення придатності кандидата до військової служби командир військової частини укладає з ним однорічний контракт.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту.

Цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями та штатними посадами:

  • ВОС 100 – стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

  • ВОС 102, ВОС 103 – помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

  • ВОС 106 – розвідник, старший розвідник.

Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.

Також командир військової частини протягом трьох робочих днів має проінформувати керівника ТЦК та СП, в якому громадянин перебуває на військовому обліку, а також роботодавця про прийняття кандидата на військову службу.

Після укладення контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою військовослужбовцю протягом п'яти робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди передбачена для даного виду контрактів у розмірі 200 000 грн. Винагороду виплачує військова частина.

Підготовка

Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається з:

  • базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 діб;

  • фахової підготовки – 14 діб;

  • курсу адаптації у військовій частині – 14 діб.

Зазначається, що категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки.

Докладніше про підготовку за даним видом контракту читайте за посиланням.

Служба за "Контрактом 18-24"

Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині. З цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини. На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 000 гривень.

Під час служби військовослужбовець також отримує щомісячне грошове забезпечення за посадою і додаткові виплати передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Після закінчення строку дії однорічного контракту і видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець за умови виконання всіх зобов'язань по контракту отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 000 гривень.

"З цього моменту у нього виникає право на оформлення пільгової іпотеки з "нульовою" ставкою, а також право вільного виїзду за кордон", – додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони покроково роз’яснили, як українцям, які хочуть підписати "Контракт 18-24", пройти ВЛК для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, а посадовцям – як її організувати.

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