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25 апреля 2025, 07:05

Количество бригад ВСУ по "Контракту 18-24" увеличили до 24

25 апреля 2025, 07:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Количество бригад, к которым молодежь может добровольно присоединиться по проекту "Контракт 18-24", увеличили с 16 до 24. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

К перечню участвующих в проекте бригад добавились:

  • 47-я отдельная механизированная бригада "Магура";

  • 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

  • 3-я отдельная танковая Железная бригада;

  • 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

  • 34-я отдельная бригада береговой охраны;

  • 103-я отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;

  • 108-я отдельная бригада территориальной обороны;

  • 127-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

По-прежнему можно присоединиться и к 72-й отдельной механизированной бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38-й отдельной бригаде морской пехоты, 28-й отдельной механизированной бригаде, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 92-й отдельной штурмовой бригаде, 3-й отдельной штурмовой бригаде, 24-й отдельной механизированной бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде, 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 36-й отдельной бригады береговой охраны, 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59-й отдельной штурмовой бригаде.

"Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно на сайте проекта Минобороны "Контракт 18-24" или через приложение Резерв+.

Напомним, недавно программа для добровольцев "Контракт 18-24" была расширена. Следовательно, количество доступных должностей увеличили вдвое – с девяти до 18.

Ранее в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".

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война Минобороны молодежь ВСУ контрактная служба бригады Контракт 18-24
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