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24 квітня 2025, 16:27

Зеленський зробив чітку заяву про пропозиції Україні відмовитися від окупованих територій

24 квітня 2025, 16:27
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Фото: YouTube
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Під час виступу у ПАРЕ Володимир Зеленський відповів на питання щодо заяв у медіа про "можливість відмови України від деяких територій". Президент нагадав про Конституцію України

Про це президент України розповів під час виступу у ПАР, передає RegioNews.

Президент України у своїй промові підкреслив, що атака окупантів в ніч на 24 квітня була однією з найскладніших і однією з найнахабніших з боку РФ. Він додав, що РФ тисне на наших людей, а також на США.

Володимир Зеленський заявив, що не бачить тиску з боку США на Росію. Адже немає санкцій.

Також президент прокоментував заяви у медіа про те, що Україна повинна буде "віддати території" заради миру. За словами Зеленського, все, що суперечить нашій Конституції, не може бути у будь-яких домовленостях.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що нібито для завершення війни України повинна вивести війська з чотирьох своїх областей. Крім Донбасу та Криму росіяни хочуть отримати Запорізьку та Херсонську області, які вони незаконно вписали у свою конституцію.

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