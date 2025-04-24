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24 квітня 2025, 14:30

Працює ГУР: розвідники показали, як нищать окупантів на Запоріжжі

24 квітня 2025, 14:30
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За тиждень роботи на Запорізькому напрямку воїни підрозділів активних дій ГУР МО України спалили гору ворожого смертоносного заліза та ліквідували десятки російських штурмовиків

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Загалом спецпризначенці знищили та уразили:

транспортні засоби ― 37 одиниць;

броньовані машини ― 25 одиниць;

танки ― дві одиниці;

міномети ― сім одиниць;

артилерійські системи ― 19 одиниць;

БпЛА (ударні та розвідувальні) ― дев'ять одиниць;

системи зв’язку ― п'ять одиниць;

засоби РЕБ/РЕР ― шість систем.

Також розвідники завдали успішних ударів по більш ніж 150 інженерно-фортифікаційних спорудах російських окупантів, знищили 24 піхотинців та завдали ворогу санітарних втрат у кількості 128 загарбників.

"Гори заліза та знищені московити — результати бойового тижня від воїнів ГУР. Боротьба триває!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями розвідники знищили РЛС "Гармонь-М" та бронетехніку росіян на Запоріжжі.

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