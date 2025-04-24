Прикордонники вдало відпрацювали по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку
Бійці ДПСУ продовжують виконувати бойові завдання з протидії російським військам на Харківщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу Falcon бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку.
Вогневим ураженням знешкоджені десятеро окупантів та знищена антена зв’язку ворога.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як нищать логістику окупантів на Краматорському напрямку.
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