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28 жовтня 2026, 15:47

На Південному мосту в Києві тривають роботи після атаки: що вже вдалося відновити

28 жовтня 2026, 15:47
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Фото: Віталій Кличко
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На Південному мосту в Києві тривають першочергові відновлювальні роботи та обстеження конструкцій, пошкоджених унаслідок російського удару 27 жовтня. Фахівці перевіряють стан мосту, проводять випробування та оцінюють деформації

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews.

Унаслідок атаки пошкоджено елементи залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

Працівники КП "Київавтошляхміст" виконують першочергові роботи на тих ділянках, де не виявили критичних пошкоджень.

Водночас КП "Київський метрополітен" уже відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж продовжується.

Комунальні служби працюють цілодобово. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування мосту, геодезичний контроль деформацій, спостерігають за розвитком дефектів і виконують перевірні розрахунки.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. На його підставі ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення Південного мосту та наземної ділянки "зеленої" лінії метро.

Нагадаємо, у Києві через ворожу атаку тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках. Також змінили рух поїздів на зеленій гілці столичного метрополітену.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня РФ атакувала столицю. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки. Було відомо, що загинула одна людина, ще 15 постраждали.

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