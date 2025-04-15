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15 квітня 2025, 11:51

"Контракт 18-24": кількість посад у програмі збільшили вдвічі

15 квітня 2025, 11:51
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фото: Міноборони
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Програма для добровольців "Контракт 18-24" була розширена. Кількість доступних посад збільшили вдвічі – з 9 до 18

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує RegioNews.

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші", – йдеться у повідомленні.

Кількість доступних посад збільшено вдвічі — з 9 до 18. Нові позиції:

  • старший стрілець-номер обслуги;
  • кулеметник;
  • кулеметник-розвідник;
  • старший навідник;
  • розвідник-навідник;
  • розвідник-номер обслуги;
  • розвідник-радіотелефоніст;
  • розвідник-оператор;
  • старший розвідник-стрілець-снайпер.

Вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:

  • стрілець;
  • старший стрілець;
  • стрілець-снайпер;
  • стрілець-санітар;
  • помічник гранатометника;
  • гранатометник;
  • старший гранатометник;
  • розвідник;
  • старший розвідник.

Наразі в проєкті "Контракт 18–24” беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

"Наша мета – забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі – для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, раніше Міноборони проаналізувало військові спеціальності серед добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу української армії. Серед лідерів – вакансії, пов’язані з дронами, водії та стрільці.

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Міноборони Контракт 18-24 ЗСУ вакансія посада мобілізація
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