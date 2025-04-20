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20 квітня 2025, 16:40

РФ влаштувала провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир’я, — ЦПД

20 квітня 2025, 16:40
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ілюстративне фото: росЗМІ
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У неділю, 20 квітня, росіяни інсценували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Зазначається, що насправді ж самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли позицій Сил оборони. Так, на різних відтинках фронту після оголошення РФ "великоднього перемир’я" відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів.

"Мета таких вкидів — звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити путіну образ нібито миротворця. Україна ж у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально, зазначив Президент України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

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