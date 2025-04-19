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19 квітня 2025, 20:40

30 годин замість 30 днів: українське МЗС прокоментувало "перемир'я Путіна"

19 квітня 2025, 20:40
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Україна буде дивитися на дії, а не на слова. У МЗС зазначили, що Україна має досвід, коли слова Путіна не співпадають з його діями

Про це заявив міністр закордонних Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Міністр висловився щодо заяви російського диктатора Путіна щодо "великоднього перемир'я". За словами Андрія Сибіги, Україна буде зважати на дії, а не на слова. Він також згадав, що Україна погоджувалась на перемир'я на 30 днів, чого Росія так і не зробила.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями", - каже очільник МЗС.

Андрій Сибіга додав, що російська відмова США про перемир'я в Україні триває вже 39 днів. При цьому російські військові посили терор проти українців.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Путін заявив про "великоднє перемир'я". Він заявив, що війська РФ нібито припинять бойові дії в цей період. Дикатор лицемірно додав, що реакція Києва покаже, чи готова Україна до миру.

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