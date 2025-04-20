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20 квітня 2025, 13:40

Ми фіксуємо кожне порушення Росією обіцянки повної тиші на весь час Великодня, — Зеленський

20 квітня 2025, 13:40
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фото: president.gov.ua
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Попри обіцяне перемир'я з 10-ї ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування з боку російської армії дронів-камікадзе. Окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Донеччині

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

За його словами, найбільш активні дії російська армія наразі проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

"За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій. Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — заявив Володимир Зеленський.

Він подякував усім ЗМІ, подкастерам і блогерам, які поширюють правду про те, що відбувається.

"Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", — наголосив президент.

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Херсонщину після того, як російський диктатор Путін оголосив про так зване "перемир'я" на 30 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.

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