На Донеччині росіяни вбили 2 та поранили 5 цивільних

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У суботу, 19 квітня, російські окупаційні війська завдали 3 523 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, постраждали п’ятеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ і село Піддубне. Російські загарбники пошкодили 34 цивільні об’єкти, із них — 20 житлові будинки.

"По Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів, з них 10 бомбових — вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. Пошкоджено 17 приватних будинків, три адмінбудівлі, АЗС, господарську споруду, три нежитлових приміщення", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що протягом 19 квітня:

На Піддубне Волноваського району ворог скинув бомбу "УМПБ Д-30СН" — травмовано двох мирних жителів, пошкоджено приватний будинок.

У Покровську російський снаряд пошкодив багатоквартирний будинок. У Мирнограді розбитий магазин.

У Краматорську внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" пошкоджений приватний будинок.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців.