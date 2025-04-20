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20 квітня 2025, 10:35

Рано чи пізно зло відступить і життя переможе: Зеленський привітав українців із Великоднем

20 квітня 2025, 10:35
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фото: president.gov.ua
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У неділю, 20 квітня, Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників зі святом Великодня. Він наголосив, що "рано чи пізно російське зло відступить і життя переможе"

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українського народу, інформує RegioNews.

"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Херсонщину після того, як російський диктатор Путін оголосив про так зване "перемир'я" на 30 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.

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