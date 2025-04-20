Рано чи пізно зло відступить і життя переможе: Зеленський привітав українців із Великоднем

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українського народу, інформує RegioNews.

"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!", — сказав Володимир Зеленський.