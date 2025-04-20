РФ устроила провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия, — ЦПД

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В воскресенье, 20 апреля, россияне инсценировали провокацию во временно оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия"

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Отмечается, что на самом же деле сами россияне не соблюдают свое так называемое перемирие, продолжая штурмы и обстрелы позиций Сил обороны. Так, на разных отрезках фронта после объявления РФ "пасхального перемирия" произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

"Цель таких вбросов — обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать пути образ якобы миротворца. Украина же в соответствующих условиях действует и будет действовать только зеркально, отметил Президент Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.