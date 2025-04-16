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16 квітня 2025, 11:25

ВР продовжила дію воєнного стану й мобілізації ще на три місяці

16 квітня 2025, 11:25
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фото: Telegram/Ярослав Железняк
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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 6 серпня 2025 року

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, законопроєкт №13172, що стосується продовження строку воєнного стану, підтримали 357 народних депутатів. Окрім нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Як відомо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, вчора нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. За його словами, через владу "українські військові перебувають у рабстві, а ТЦК досі існує і продовжує бусифікацію".

А лідер партії "Європейська солідарність" Пптро Порошенко наголосив, що влада почала використовувати воєнний стан, щоб побудувати в Україні авторитарний режим.

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