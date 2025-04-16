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16 квітня 2025, 10:15

Нацполіція фіксує зростання злочинів РФ в Україні

16 квітня 2025, 10:15
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фото: АР
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Станом на 15 квітня 2025 року слідчі Нацполіції відкрили 149 987 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми спільниками з початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За офіційними даними, більшість справ — 133 779 — стосуються воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України). Крім того:

  • 9 335 проваджень — за посягання на територіальну цілісність України (ст. 110),
  • 4 398 — за колабораційну діяльність (ст. 111-1),
  • 317 — за державну зраду (ст. 111).

З липня 2024 року кількість кримінальних справ зросла майже на 28 тисяч, з яких понад 26 900 — воєнні злочини.

Окрему увагу в поліції приділяють злочинам проти дітей. За останні 9 місяців (від 14 липня 2024 року):

  • загинуло 57 дітей,
  • поранено – 428,
  • зникли безвісти – 108,
  • розшукано – 9 554,
  • депортованих до РФ не зафіксовано,
  • повернуто 881 дитину з раніше вивезених.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на 14 квітня 2025 року загинуло 618 дітей.

За словами Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинуло майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.

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