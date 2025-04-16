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16 квітня 2025, 10:20

Космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану, — Арахамія

16 квітня 2025, 10:20
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фото: УНІАН
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Деякі нардепи Верховної Ради на тлі терористичних ракетних ударів та наступу РФ висловилися проти продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Ті, хто виступають проти голосування — "космонавти"

Про це в Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту", — заявив Давид Арахамія.

Він додав, що "втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження деяких народних депутатів.

Нагадаємо, вчора нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. За його словами, через владу "українські військові перебувають у рабстві, а ТЦК досі існує і продовжує бусифікацію".

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РФ війна Давид Арахамія нардепи Верховна Рада Олексій Гончаренко мобілізація воєнний стан
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