06:40  16 апреля
На Курщине ВСУ поразили российский ЗРК "Стрела-10": видео
05:05  16 апреля
Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого
06:10  16 апреля
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 11:25

ВР продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца

16 апреля 2025, 11:25
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Ярослав Железняк
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 6 августа 2025 года

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, законопроект №13172, касающийся продления срока военного положения, поддержали 357 народных депутатов. Помимо нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Как известно, военное положение было введено в Украине еще с 24 февраля 2022 г. в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, вводимом в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Напомним, вчера нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. По его словам, из-за власти "украинские военные находятся в рабстве, а ТЦК до сих пор существует и продолжает бусификацию".

А лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Верховная Рада военное положение депутаты мобилизация война
Ночью Украину атаковали почти 100 ударных дронов: как отработала ПВО
16 апреля 2025, 11:00
Космонавты из Верховной Рады выступают против продолжения военного положения, — Арахамия
16 апреля 2025, 10:20
Нацполиция фиксирует рост преступлений РФ в Украине
16 апреля 2025, 10:15
Все новости »
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
4 млрд грн на жилье для ветеранов: В "Слуге Народа" объяснили, как получить компенсацию
16 апреля 2025, 12:34
Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение
16 апреля 2025, 12:20
Уничтожены МТЛБ, "Солнцепек" и БМП: пограничники отразили российские штурмы под Волчанском
16 апреля 2025, 12:00
Статистика бесплодия: как распространена эта проблема и как ее решать
16 апреля 2025, 11:57
Любовь без помех: восемь военных пар уже поженились онлайн
16 апреля 2025, 11:45
Россияне за прошедшие сутки ранили пятерых жителей Донбасса
16 апреля 2025, 11:39
Удар КАБом по "скорой", ранены мирные жители и разрушена инфраструктура: последствия атак РФ на Харьковщине
16 апреля 2025, 11:03
Ночью Украину атаковали почти 100 ударных дронов: как отработала ПВО
16 апреля 2025, 11:00
Сумская область под ударом: 40 обстрелов, десятки взрывов, есть погибший
16 апреля 2025, 10:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »