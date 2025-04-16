ВР продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца

фото: Telegram/Ярослав Железняк

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 6 августа 2025 года

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, законопроект №13172, касающийся продления срока военного положения, поддержали 357 народных депутатов. Помимо нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Как известно, военное положение было введено в Украине еще с 24 февраля 2022 г. в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, вводимом в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Напомним, вчера нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. По его словам, из-за власти "украинские военные находятся в рабстве, а ТЦК до сих пор существует и продолжает бусификацию".

А лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим.