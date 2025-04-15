У 2025 році ЗСУ знищили понад 900 російських танків і 2000 ББМ, — Сирський

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Від початку 2025 року Сили оборони знищили більше 900 танків і понад 2 000 бойових броньованих машин російської окупаційної армії

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що завдяки розвитку й посиленню підрозділів безпілотних систем Сил оборони окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

"Від початку року втрати російської армії в бронетехніці перевищили дві тисячі одиниць (2045). Також знешкоджено 931 ворожий танк. Дякую українським воїнам за результативність і професіоналізм!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни показали, як бомбер "Баба Яга" полює на танки та арту росіян під Бахмутом.

Раныше на Луганщині підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдав точних ударів по російських окупантах поблизу Серебрянського лісництва.

Також повідомлялося, що в 2025 році російська армія вже втратила понад 140 тисяч солдат.