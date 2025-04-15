Бійці бригади "Гарт" накрили окупантів вогнем на півночі Харківщини
Військовослужбовці ДПСУ продовжують виконання бойових завдань із протидії окупаційним військам на півночі Харківської області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Артилерійські розрахунки бригади "Гарт", за підтримки аеророзвідки, завдали чергових вогневих уражень по місцях зосередження особового складу ворога під Вовчанськом. Бойовою роботою артилерії прикордонників були знешкоджені 33 окупанти.
Нагадаємо, раніше прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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