Мінус 1180 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські воїни також знищили 309 одиниць техніки.

Зокрема 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, два РСЗВ, два засоби ППО, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в 2025 році російська армія втратила понад 140 тисяч солдат.

Раніше Сирський розповів, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.

За словами Президента України Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинули майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.