Смертельна статистика: росіяни вбили понад шістсот українських дітей

фото: Дніпропетровська ОВА

Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на 14 квітня 2025 року загинуло 618 дітей

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що більше ніж 2502 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Так, станом на ранок 14 квітня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 618 дітей загинули та понад 1884 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 638, Харківській – 480, Херсонській – 203, Дніпропетровській – 228, Київській – 136, Запорізькій – 170, Миколаївській – 118 та Сумській – 132.

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила атаки на Україну, завдаючи ударів по мирним жителям.

Так, 4 квітня російські військові атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Внаслідок удару загинуло 19 людей. Серед них 9 – це діти.

13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами. За останніми даними, відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей.

За словами Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинуло майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.