Місто-привид: ЗСУ показали, як виглядає зруйнований росіянами Торецьк

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Бійці 100-ї ОМБр зафільмували, як у квітні 2025 року виглядає зруйнований окупантами Торецьк Донецької області. Колись квітуче місто шахтарів росіяни перетворили на "місто-привид"

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, передає RegioNews.

"Весна у Торецьку… Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк. За цей час оскаженілий "р***кій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Торецьку ЗСУ помітили російських військових, які маскувалися під цивільних.

Раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як станом на 6 січня виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк.