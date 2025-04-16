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16 апреля 2025, 10:15

Нацполиция фиксирует рост преступлений РФ в Украине

16 апреля 2025, 10:15
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фото: АР
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По состоянию на 15 апреля 2025 года следователи Нацполиции открыли 149 987 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их сообщниками с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По официальным данным, большинство дел – 133 779 – касаются военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Кроме того:

  • 9 335 производств – за посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110),
  • 4 398 – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1),
  • 317 – за государственную измену (ст. 111).

С июля 2024 года количество уголовных дел возросло почти на 28 тысяч, из которых более 26 900 – военные преступления.

Особое внимание в полиции уделяют преступлениям против детей. За последние 9 месяцев (от 14 июля 2024 года):

  • погибли 57 детей,
  • ранено – 428,
  • пропали без вести – 108,
  • разыскано – 9 554,
  • депортированных в РФ не зафиксировано,
  • возвращен 881 ребенок из ранее вывезенных.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на 14 апреля 2025 года погибли 618 детей.

По словам Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.

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