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Президент України наголосив, що росіяни затяують війну. При цьому Україна ще в березні погодилась на перемир'я

Про це президент України сказав у своєму звернені до народу увечері 14 квітня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна погодилась на перемир'я ще 34 дні тому. При цьому російський диктатор Путін зосереджений на продовжені війни. За словами президент України, російські пропагандисти вже готують аудиторію для того, що нібито "дипломатія не дають результату".

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, і не роблять крок до миру. На думку Зеленського, причина тут лише одна: Москва тепер не боїться.

"І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 13 квітня росіяни вдарили балістикою по Сумах. Внаслідок удару багато поранених та загиблих. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до РФ потрібне ставлення, на яке заслуговує терорист. Він закликав жорстку реакцію світу.