фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 14 апреля, Силы обороны Украины нейтрализовали 1180 российских оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской военной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские воины также уничтожили 309 единиц техники.

В частности 7 танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 210 единиц автомобильной техники и автоцистерн из ГСМ.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в В 2025 году русская армия потеряла более 140 тысяч солдат.

Ранее Сырский рассказал, что россияне имели больше всего потерь в Бахмуте на Донетчине.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.