Минус 1180 окупантов за сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага
За прошедшие сутки, 14 апреля, Силы обороны Украины нейтрализовали 1180 российских оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской военной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что украинские воины также уничтожили 309 единиц техники.
В частности 7 танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 210 единиц автомобильной техники и автоцистерн из ГСМ.
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в В 2025 году русская армия потеряла более 140 тысяч солдат.
Ранее Сырский рассказал, что россияне имели больше всего потерь в Бахмуте на Донетчине.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.