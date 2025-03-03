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За словами Олександра Сирського, українське командування постійно веде облік втрат. Він заявив, що одна з найгарячіших точок стала для росіян найбільшою за втратами

Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Бомбардир", передає RegioNews.

За словами генерала, найбільше росіяни зазнали втрат у Бахмуті. Йдеться, зокрема, про ПВК Вагнер: вони втратили там майже всю свою бойову силу. При цьому "вагнерівці" там використовували майже всі види озброєння - артилерія, бронетехніка, авіація.

"Ми завжди ведемо облік втрат. Пригожин зазначав, що "вагнерівці" у битві за Бахмут втратили тільки вбитими 20 тисяч своїх бійців. Ми рахували - втрати ворога вбитими були близько 23 тисяч", - зазначив Олександр Сирський.

Слід зазначити, що станом на 1 березня, російські окупанти за період повномасштабної війни втратили близько 875 610 тисяч військових. При цьому ворог втратив чимало техніки. Зокрема, 370 літаків та 331 гелікоптерів.