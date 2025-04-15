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У 2025 році російська армія втратила понад 140 тисяч солдат. Українські захисники продовжують знищувати резерви ворога

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що спроби російських окупантів протиснути українську оборону обертаються для загарбників рекордними втратами.

"Від початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб (140 650). Дякую нашим воїнам за стійкість і влучність. Боротьба триває. Слава Україні!", – йдеться в повідомленні.

Головком оприлюднив свіжі кадри знищення російських загарбників.

Раніше Сирський розповів, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинули майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.