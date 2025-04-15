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Збитий силами ППО ударний дрон росіян впав неподалік населеного пункту Сумського району і не вибухнув

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Оглянувши уламки безпілотника, вибухотехніки здійснили розмінування його 90-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини, а потім вивезли її у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.

В поліції вкотре нагадали, що у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів необхідно терміново повідомляти про це за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, що впав біля приватного будинку.