Прикордонники показали, як завдають точних ударів по окупантах на Сумщині
Бійці 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по російським загарбникам на Сумському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Оператори бойових дронів ДПСУ завдали втрат ворогу. У результаті влучних ударів знищені ворожі укриття, бліндажі, склад з боєприпасами, позиції артилерії та операторів БпЛА, квадроцикл.
Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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