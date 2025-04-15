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15 квітня 2025, 01:53

Прикордонники показали, як завдають точних ударів по окупантах на Сумщині

15 квітня 2025, 01:53
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фото: ДПСУ
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Бійці 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по російським загарбникам на Сумському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Оператори бойових дронів ДПСУ завдали втрат ворогу. У результаті влучних ударів знищені ворожі укриття, бліндажі, склад з боєприпасами, позиції артилерії та операторів БпЛА, квадроцикл.

Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.

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