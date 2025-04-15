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15 апреля 2025, 04:50

С начала года общие потери РФ превысили 140 тысяч солдат, — Сырский

15 апреля 2025, 04:50
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фото: t.me/osirskiy
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В 2025 году российская армия потеряла более 140 тысяч солдат. Украинские защитники продолжают уничтожать резервы врага

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что попытки российских оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для захватчиков рекордными потерями.

"С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650). Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость. Борьба продолжается. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Главком обнародовал свежие кадры уничтожения российских захватчиков.

Ранее Сырский рассказал, что россияне имели больше потерь в Бахмуте на Донетчине.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.

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