Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині

фото: ДПСУ

На Луганщині підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдав точних ударів по російських окупантах поблизу Серебрянського лісництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У тижневій підбірці бойової роботи: ліквідовано двох окупантів та одного поранено, знищено МТ-ЛБ, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще п’ять вантажних та чотири військові автомобілі окупантів", – йдеться у повідомленні.

Також захисники спалили генератор, човен і склад пально-мастильних матеріалів загарбників.

Нагадаємо, протягом однієї доби воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищили половину батальйону російських загарбників на Луганщині.