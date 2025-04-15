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15 квітня 2025, 01:30

Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині

15 квітня 2025, 01:30
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фото: ДПСУ
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На Луганщині підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдав точних ударів по російських окупантах поблизу Серебрянського лісництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У тижневій підбірці бойової роботи: ліквідовано двох окупантів та одного поранено, знищено МТ-ЛБ, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще п’ять вантажних та чотири військові автомобілі окупантів", – йдеться у повідомленні.

Також захисники спалили генератор, човен і склад пально-мастильних матеріалів загарбників.

Нагадаємо, протягом однієї доби воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищили половину батальйону російських загарбників на Луганщині.

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війна військова техніка прикордонники Луганщина окупанти Луганська область втрати росіян Серебрянський ліс
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